Краснокнижные муравьеды впервые поселились в Московском зоопарке

В Московском зоопарке новые постояльцы. Впервые в истории там поселились муравьеды, сообщили в администрации зоосада.

Самец приехал из Германии, пару ему подобрали в Бельгии. Специалисты надеются, что все сложится и у новых обитателей будет потомство.

Муравьеды занесены в Красную книгу, поэтому в зоопарке делают ставку на то, что Панчо и Лола друг другу понравятся. На самца уже можно посмотреть в павильоне "Дом приматов". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.