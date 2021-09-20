В Приморском крае рыбак встретил двух голодных белух. Случилось все в районе Токаревского маяка – это достопримечательность Владивостока.

По словам мужчины, киты кружили вокруг лодки в надежде, что их угостят, а через несколько минут уплыли.

Как считают экологи, скорее всего, это были белухи, которых освободили из "китовой тюрьмы". Они не боятся приближаться к людям и очень доверчивы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.