Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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20 августа, 22:15

Общество

Новости часа: жители Москвы решат, нужен ли закон о безнадзорных животных

Новости часа: жители Москвы решат, нужен ли закон о безнадзорных животных

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Домашних животных перевезли из Курской области в Москву

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На тестовом голосовании 23 августа жители Москвы решат, нужен ли закон о безнадзорных животных, передает портал мэра и правительства столицы.

В Гостином дворе 22 августа в рамках фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" пройдут соревнования по киберспорту, сообщает пресс-служба форума.

Тридцатиградусная жара может вернуться в Москву в выходные. Об этом сообщает Гидрометцентр.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
животныеобществоспорттехнологиипогодавидеоЕкатерина Кузнеченкова
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