Новости часа: жители Москвы решат, нужен ли закон о безнадзорных животных

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На тестовом голосовании 23 августа жители Москвы решат, нужен ли закон о безнадзорных животных, передает портал мэра и правительства столицы.

В Гостином дворе 22 августа в рамках фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" пройдут соревнования по киберспорту, сообщает пресс-служба форума.

Тридцатиградусная жара может вернуться в Москву в выходные. Об этом сообщает Гидрометцентр.