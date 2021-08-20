Как помочь бездомным животным

20 августа в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция, посвященная помощи бездомным животным. Перед журналистами выступили:
- председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Александр Соловьев;
- депутат Мосгордумы, директор АНО "Центр контроля качества городской среды" Александр Козлов;
- руководитель фонда помощи животным "Счастливый друг" Светлана Комиссарова;
- член общественного движения "Волонтеры Москвы", член экспертного совета Агентства стратегических инициатив по проблеме регулирования численности безнадзорных животных Эльвира Стрельникова;
- юрист, разработчик проектов законов в сфере ответственного обращения с животными Мария Шабалина.