Выставка животных из городских приютов пройдет на ВДНХ 20 июля

20 июля в Москве на ВДНХ пройдет выставка животных из городских приютов. Кошек и собак можно будет погладить, поиграть с ними или забрать с собой – с желающими заключат договор.

Тем посетителям, кто только присматривается к домашним питомцам, расскажут, как взять животное, ухаживать за ним и обучить его простым командам. Выставка животных будет возле Музея городского хозяйства Москвы на ВДНХ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

