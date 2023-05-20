Раненого лося заметили в Зеленограде

Как рассказали местные жители, лось прибежал во двор и устроился у забора детского сада. Тогда люди позвонили в службу спасения. На место прибыли полицейские. Они отогнали зверя и помогли ему перебраться через шоссе.

Однако лось так и не смог вернуться в лес. Все дело в том, что с другой стороны дороги – тупик. Там стройка и забор. Люди говорят, что животное до сих пор мечется вдоль ограды. Местные надеются, что ему все-таки помогут.

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