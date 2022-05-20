В столичном районе Кузьминки поселилась лиса. Ее часто встречают местные жители и снимают на смартфоны.

На кадрах видно, что животное очень истощено, и, судя по всему, решило держаться поближе к людям в поисках пищи.

В то же время ветеринары предупреждают, что ни в коем случае не стоит пытаться кормить лису, тем более с рук. Животное может быть больно бешенством, а это смертельное заболевание. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.