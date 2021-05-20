В Московском зоопарке рассказали о северных морских котиках

20 мая специалисты Московского зоопарка рассказали о повадках, характере и рационе питания северных морских котиков.

Северный морской котик – ластоногий хищник, принадлежащий семейству ушастых тюленей. Самцы могут быть агрессивными по отношению друг к другу и вести ожесточенные бои.

За раз самка производит на свет только одного детеныша. Малыш рождается зрячим.

Котики не любят человеческие прикосновения. К этому приходится долго приучать, чтобы животное позволяло за собой ухаживать, лечить, делать уколы.