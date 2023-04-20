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Акция "Четвероногий друг" продлится на Цветном бульваре до 23 апреля

Акция "Четвероногий друг" продлится на Цветном бульваре до 23 апреля

Акция "Четвероногий друг" стартовала на Цветном бульваре

Акция "Четвероногий друг" стартовала на площадке фестиваля "Пасхальный дар"

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На Цветном бульваре проходит акция "Четвероногий друг". На площадке фестиваля "Пасхальный дар" объединились 16 благотворительных фондов помощи бездомным животным. Волонтеры и сотрудники фондов расскажут о своей работе.

Организаторы составили программу так, чтобы заинтересовать и тех, у кого уже есть домашний питомец, и тех, кто пока думает о кошке или собаке. Запланированы образовательные лекции и занятия с кинологами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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