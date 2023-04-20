Акция "Четвероногий друг" продлится на Цветном бульваре до 23 апреля

На Цветном бульваре проходит акция "Четвероногий друг". На площадке фестиваля "Пасхальный дар" объединились 16 благотворительных фондов помощи бездомным животным. Волонтеры и сотрудники фондов расскажут о своей работе.

Организаторы составили программу так, чтобы заинтересовать и тех, у кого уже есть домашний питомец, и тех, кто пока думает о кошке или собаке. Запланированы образовательные лекции и занятия с кинологами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.