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Акция "Четвероногий друг" стартовала на Цветном бульваре

Акция "Четвероногий друг" стартовала на Цветном бульваре

Акция "Четвероногий друг" стартовала на площадке фестиваля "Пасхальный дар"

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На площадке фестиваля "Пасхальный дар" стартовала акция "Четвероногий друг". Она пройдет на Цветном бульваре. Запланирована программа как для тех, у кого уже есть питомец, так и для тех, кто пока думает о домашнем животном.

Сотрудники 16 благотворительных фондов расскажут о своей работе. Москвичи смогут пообщаться с четвероногими подопечными фондов, а потом решить, готовы ли взять животное в новый дом.

Также ветеринары и волонтеры расскажут о чипировании домашних питомцев, а также их вакцинации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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