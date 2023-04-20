Акция "Четвероногий друг" стартовала на Цветном бульваре

На площадке фестиваля "Пасхальный дар" стартовала акция "Четвероногий друг". Она пройдет на Цветном бульваре. Запланирована программа как для тех, у кого уже есть питомец, так и для тех, кто пока думает о домашнем животном.

Сотрудники 16 благотворительных фондов расскажут о своей работе. Москвичи смогут пообщаться с четвероногими подопечными фондов, а потом решить, готовы ли взять животное в новый дом.

Также ветеринары и волонтеры расскажут о чипировании домашних питомцев, а также их вакцинации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.