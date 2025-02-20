Новости мира: амурский тигр нарисовал узоры на снегу в Китае

Амурский тигр взял в зубы палочку и начал чертить на снегу китайского заповедника замысловатые узоры. Момент удалось заснять на видео. Пользователи Сети предположили, что зверь просил добавки после обеда.

Тем временем на юго-западе Китая на курорте "Снежная деревня" зима выдалась бесснежной. Чтобы привлечь туристов, владельцы бизнеса разложили на тропинках и крышах домов обычную вату. Увидев это, многие посетители обратились с жалобами на несоответствие пейзажей на фотографиях и в действительности. В итоге курорт временно закрыли, а гостям – вернули деньги.

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