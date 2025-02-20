Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 февраля, 07:45

В мире

Новости мира: амурский тигр нарисовал узоры на снегу в Китае

Новости мира: амурский тигр нарисовал узоры на снегу в Китае

Панда Катюша радуется выпавшему снегу

Суд решил передать специалистам пуму, которая живет в квартире в Можайском районе Москвы

Детеныши пестрой нерпы родились в Китае

"Московский патруль": коты начали отбирать улов у рыбаков в Подмосковье

Новости регионов: погоня за мотороллером развернулась на улицах Пятигорска

В Москве набирает популярность услуга по аренде кота

Новости часа: началась проходка нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Панду Катюшу застали за обедом в Московском зоопарке

Москвичка рассказала, что дятел стал прилетать к ее окну

Амурский тигр взял в зубы палочку и начал чертить на снегу китайского заповедника замысловатые узоры. Момент удалось заснять на видео. Пользователи Сети предположили, что зверь просил добавки после обеда.

Тем временем на юго-западе Китая на курорте "Снежная деревня" зима выдалась бесснежной. Чтобы привлечь туристов, владельцы бизнеса разложили на тропинках и крышах домов обычную вату. Увидев это, многие посетители обратились с жалобами на несоответствие пейзажей на фотографиях и в действительности. В итоге курорт временно закрыли, а гостям – вернули деньги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныеза рубежомтуризмпогодавидеоМаксим ШаманинНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика