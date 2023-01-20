Пять козлят родились на "Городской ферме" на ВДНХ

На "Городской Ферме" на ВДНХ родились трое камерунских и двое заано-камерунских козлят. Как рассказали в пресс-службе фермы, малыши появились у коз Потеряшки и Пипиты.

Роды прошли самостоятельно, помощь ветврача не потребовалась. Все козлята чувствуют себя отлично, каждый смог сам встать на ноги и сразу найти молоко. Теперь они исследуют территорию. А когда на улице потеплеет до 10 градусов, их будут отпускать гулять.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.