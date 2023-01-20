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Обитатели Московского зоопарка получили в подарок новогодние ели и сосны

Обитатели Московского зоопарка получили в подарок новогодние ели и сосны

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Обитатели Московского зоопарка получили в подарок нераспроданные новогодние ели и сосны. Они уже украшают вольеры животных. Для одних – это новая игрушка, для других – элемент декора, а кто-то уже пробует лапник на вкус.

Как сообщили сотрудники зоопарка, хвоя не только вкусная, но и очень полезна, как пищевая добавка. В ней содержится много ценных биологических компонентов, также она богата витамином C, каротином и полезными аминокислотами. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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