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19 декабря, 09:30

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Новости регионов: медведя-шатуна заметили на Камчатке

Новости регионов: медведя-шатуна заметили на Камчатке

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Жителей Камчатки предупредили о медведе-шатуне. Его заметили рядом с природным парком "Южно-Камчатский". Однако, по мнению специалистов, зверь, в поисках пищи, может перемещаться в радиусе десятков километров. В связи с этим жителей полуострова просят соблюдать осторожность.

Тем временем Иркутск завалило снегом. За сутки там выпало 4 миллиметра осадков – это больше 20% месячной нормы. Из-за этого на дорогах образовались большие заторы. Особенно сложная ситуация наблюдается на трассе Улан-Удэ – Иркутск. Фуры не могут проехать, многие водители стоят уже больше 14 часов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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