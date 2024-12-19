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19 декабря, 06:45

Наука

Столичные ученые изобрели препарат для лечения возрастных заболеваний животных

Столичные ученые изобрели препарат для лечения возрастных заболеваний животных

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Московские ученые разработали лекарство, которое позволит бороться с возрастными хроническими болезнями животных. Биотехнологическая компания создала криобанк, где будут храниться стволовые клетки. Из них делают препарат, который можно использовать местно или внутривенно.

Технология также препятствует отмиранию тканей, способствует заживлению травм, регенерирует соединительную ткань и останавливает воспалительный процесс. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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