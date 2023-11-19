Около 360 зайцев выпустили за два года в дикую природу в ТиНАО

В леса ТиНАО выпустили 360 диких зайцев за два года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Восстановлением популяций зайца-беляка и зайца-русака занимаются специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Оба вида внесены в Красную книгу Москвы.

Прежде чем выпустить животных, их сначала готовят к жизни в дикой природе. Зайцы не ручные, не домашние и не нуждаются в помощи человека. Они способны самостоятельно добывать еду и защищаться от хищников.

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