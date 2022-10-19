В Московском зоопарке впервые за 30 лет родился детеныш редкой ящерицы. Пополнение произошло у пары гигантских цепкохвостых сцинков. Этот вид занесен в Международную Красную книгу.

В дикой природе сцинки обитают только на Соломоновых островах в Тихом океане. В столице рептилиям обеспечивают близкие к природе условия. Поддерживают температуру на уровне 25 градусов и регулируют влажность. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.