19 сентября, 07:00

Город

Гавиаловые крокодилы поселились в "Москвариуме" на ВДНХ

В "Москвариуме" на ВДНХ поселились два гавиаловых крокодила. Самец и самка являются представителями одного из самых редких видов. Для них создали условия максимально приближенные к естественной среде обитания.

В дикой природе таких крокодилов осталось около 2,5 тысячи. Их численность постоянно снижается. Животные включены в Международную красную книгу в статусе "исчезающий вид".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

