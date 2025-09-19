Гавиаловые крокодилы поселились в "Москвариуме" на ВДНХ

В "Москвариуме" на ВДНХ поселились два гавиаловых крокодила. Самец и самка являются представителями одного из самых редких видов. Для них создали условия максимально приближенные к естественной среде обитания.

В дикой природе таких крокодилов осталось около 2,5 тысячи. Их численность постоянно снижается. Животные включены в Международную красную книгу в статусе "исчезающий вид".

