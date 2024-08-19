Масштабный фестиваль для питомцев и их владельцев прошел в "Сокольниках"

17 августа в парке "Сокольники" прошел самый масштабный фестиваль для питомцев и их владельцев "Четыре Лапы". Мероприятие посетили более 70 тысяч гостей, которые в течение всего дня участвовали в разных мероприятиях.

На площадке можно было пообщаться с зоопсихологами, получить консультацию по поводу питания для животных и задать интересующие вопросы экспертам.

Также на фестивале было представлено большое количество спортивных активностей для хозяев и их питомцев: пройти полосу препятствий, поиграть во фрисби и заняться дог-йогой.

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