Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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19 августа, 13:00

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Масштабный фестиваль для питомцев и их владельцев прошел в "Сокольниках"

Масштабный фестиваль для питомцев и их владельцев прошел в "Сокольниках"

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Масштабный фестиваль домашних питомцев прошел в "Сокольниках"

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17 августа в парке "Сокольники" прошел самый масштабный фестиваль для питомцев и их владельцев "Четыре Лапы". Мероприятие посетили более 70 тысяч гостей, которые в течение всего дня участвовали в разных мероприятиях.

На площадке можно было пообщаться с зоопсихологами, получить консультацию по поводу питания для животных и задать интересующие вопросы экспертам.

Также на фестивале было представлено большое количество спортивных активностей для хозяев и их питомцев: пройти полосу препятствий, поиграть во фрисби и заняться дог-йогой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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