19 июля, 07:00Город
Инспекторы обнаружили в неправильно припаркованных машинах 13 животных с начала 2024 года
Не оставлять животных одних в машине призвали в Московской административной дорожной инспекции. Эта служба следит за припаркованными на улицах столицы автомобилями.
С начала года инспекторы МАДИ обнаружили запертыми в пустых и неправильно припаркованных машинах пятерых собак, четырех кошек, двух грызунов и двух птиц. В инспекции напомнили, что питомцу может стать плохо из-за духоты.
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