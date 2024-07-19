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19 июля, 07:00

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Инспекторы обнаружили в неправильно припаркованных машинах 13 животных с начала 2024 года

Инспекторы обнаружили в неправильно припаркованных машинах 13 животных с начала 2024 года

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Не оставлять животных одних в машине призвали в Московской административной дорожной инспекции. Эта служба следит за припаркованными на улицах столицы автомобилями.

С начала года инспекторы МАДИ обнаружили запертыми в пустых и неправильно припаркованных машинах пятерых собак, четырех кошек, двух грызунов и двух птиц. В инспекции напомнили, что питомцу может стать плохо из-за духоты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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