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Бурый медведь занял пустующий дом в поселке Ганалы на Камчатке

Бурый медведь занял пустующий дом в поселке Ганалы на Камчатке

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Бурый медведь занял пустующий дом в поселке Ганалы, расположенном в Камчатском крае. Информацию подтвердили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

На кадрах, которые опубликовали местные жители, видно, что хищник лежит на веранде частного дома и не уходит, несмотря на толпу людей. Отмечается, что камчатский медведь – самый крупный из бурых в России. Вес некоторых особей достигает 600 килограммов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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