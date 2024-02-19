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19 февраля, 16:45

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Панда Диндин перенесла Катюшу в экспозиционный вольер столичного зоопарка

Панда Диндин перенесла Катюшу в экспозиционный вольер столичного зоопарка

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Панда Диндин нашла способ привести маленькую Катюшу в экспозиционный вольер. Новое видео показала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В этот раз Диндин прихватила Катюшу зубами и перетащила ее в большой вольер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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