19 февраля, 16:45Город
Панда Диндин перенесла Катюшу в экспозиционный вольер столичного зоопарка
Панда Диндин нашла способ привести маленькую Катюшу в экспозиционный вольер. Новое видео показала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
В этот раз Диндин прихватила Катюшу зубами и перетащила ее в большой вольер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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