Панда Диндин перенесла Катюшу в экспозиционный вольер столичного зоопарка

Панда Диндин нашла способ привести маленькую Катюшу в экспозиционный вольер. Новое видео показала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В этот раз Диндин прихватила Катюшу зубами и перетащила ее в большой вольер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.