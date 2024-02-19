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19 февраля, 08:30

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Панда Катюша начала осваивать новые территории в Московском зоопарке

Панда Катюша начала осваивать новые территории в Московском зоопарке

Московский зоопарк показал, как панда Катюша осваивает новые территории

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Активный образ жизни поддерживает панда Катюша из Московского зоопарка. Ее основным спортивным снарядом стала лестница во взрослый вольер. Медвежонок освоила упражнение в совершенстве – она регулярно поднимается и спускается по массивным деревянным ступеням.

Посетители зоопарка заметили, что панда Катюша начала осваивать новые территории. Ее заинтересовало пространство под лестницей, куда она помещается, лишь свернувшись калачиком.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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