19 февраля, 08:30Город
Панда Катюша начала осваивать новые территории в Московском зоопарке
Активный образ жизни поддерживает панда Катюша из Московского зоопарка. Ее основным спортивным снарядом стала лестница во взрослый вольер. Медвежонок освоила упражнение в совершенстве – она регулярно поднимается и спускается по массивным деревянным ступеням.
Посетители зоопарка заметили, что панда Катюша начала осваивать новые территории. Ее заинтересовало пространство под лестницей, куда она помещается, лишь свернувшись калачиком.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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