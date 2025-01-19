Новости регионов: в Приморье на одной из дорог люди встретились с тигром

В Приморье на одной из дорог люди встретились с тигром. В соцсетях пишут, что это случилось в окрестностях водопада Неожиданный в Шкотовском районе. Закончилось все мирно. Такие встречи в Приморье происходят все чаще в связи с ростом популяции тигров.

В Ставрополье сложилась непростая ситуация из-за метелей и мороза. На дорогах образовался сильный гололед. Водителям рекомендуется соблюдать дистанцию и снижать скорость перед перекрестками и пешеходными переходами.

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