Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 января, 13:30

Новости

Новости регионов: в Приморье на одной из дорог люди встретились с тигром

Новости регионов: в Приморье на одной из дорог люди встретились с тигром

Собянин сообщил, что в 2024 году госветклиники приняли почти полмиллиона питомцев

Московский зоопарк представил публике малайскую медведицу Машу

Москвичи показали, как покормили белку в парке "Покровское-Стрешнево"

Новости регионов: несколько машин пострадали от табуна лошадей в Приморье

Москвичи начали пользоваться услугой аренды собак

Посетителям Московского зоопарка впервые показали детеныша бурой гиены

"Мослекторий": Алексей Соколов – о рептилиях

Новости часа: в 2024 году провели модернизацию на 21 электроподстанции

Новости регионов: на Байкале перепутали нерп с рыбаками

В Приморье на одной из дорог люди встретились с тигром. В соцсетях пишут, что это случилось в окрестностях водопада Неожиданный в Шкотовском районе. Закончилось все мирно. Такие встречи в Приморье происходят все чаще в связи с ростом популяции тигров.

В Ставрополье сложилась непростая ситуация из-за метелей и мороза. На дорогах образовался сильный гололед. Водителям рекомендуется соблюдать дистанцию и снижать скорость перед перекрестками и пешеходными переходами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныерегионыобществопогодатранспортвидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика