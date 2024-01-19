Проводница поезда выбросила кота на вокзале в Кирове

Проводница поезда, который следовал в Санкт-Петербург, заметила в вагоне кота. Найти его хозяев среди пассажиров она не смогла, поэтому выбросила животное на вокзале в Кирове.

Вскоре выяснилось, что кот по кличке Твикс ехал в переноске по специальному билету, однако в какой-то момент выбрался из нее. Теперь хозяева разыскивают питомца по всему Кирову и объявили награду за его поимку.

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