Жителям Москвы предложили выбрать имя для дельфиненка из "Москвариума" на ВДНХ. Он родился в сентябре у черноморской афалины Ноты в Центре океанографии и морской биологии.

Определиться с тем, как назвать малыша, можно в новом голосовании проекта "Активный гражданин". Среди вариантов – Скай, Каспер, Сильвер, Флиппи и Мотя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.