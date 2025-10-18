18 октября, 10:00Общество
Жителям Москвы предложили выбрать имя для дельфиненка из "Москвариума" на ВДНХ
Жителям Москвы предложили выбрать имя для дельфиненка из "Москвариума" на ВДНХ. Он родился в сентябре у черноморской афалины Ноты в Центре океанографии и морской биологии.
Определиться с тем, как назвать малыша, можно в новом голосовании проекта "Активный гражданин". Среди вариантов – Скай, Каспер, Сильвер, Флиппи и Мотя.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
