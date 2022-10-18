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Пожарные спасли двух бобров в Тульской области

Пожарные спасли двух бобров в Тульской области

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Спасательную операцию по спасению двух бобров развернули в Суворовском районе Тульской области. Они упали в старый пустой колодец и не могли самостоятельно выбраться.

За дело взялись сотрудники 102-й пожарной части села Кулешова. Они подогнали машину и с помощью пожарных рукавов наполнили колодец водой. Один из бобров выбрался быстрее, а его другу понадобилось больше времени. Как только они освободились, тут же побежали к пруду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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