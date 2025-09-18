Житель Китая рассказал, как более 10 лет передвигается по улицам на страусе

Житель Китая уже более 10 лет передвигается по улицам на спине у страуса, который весит больше 300 килограммов. Птица развивает скорость до 80 километров в час, обгоняя даже электромобили.

Мужчина ведет блог в соцсети, рассказывая о своей жизни. По его словам, страуса нужно строго дрессировать перед тем, как вывести на дорогу. Это запрещено законом, но китаец заверил, что во время съемок видео он старается создавать максимально безопасные условия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.