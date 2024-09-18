Манул Тимофей из Московского зоопарка начал набирать вес к зиме

В Московском зоопарке манул Тимофей начал готовиться к зиме и занялся активной зажировкой. Как сообщили в пресс-службе зоосада, об этом свидетельствуют порыжевшие бока дикого кота.

Летом Тимофей имеет темно-серый окрас. К зиме его шерсть становится более густой и светло-серой с рыжими боками, а вес увеличивается почти вдвое. На данный момент он составляет около 4,5 килограмма.

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