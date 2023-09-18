18 сентября, 16:45Общество
Эксперты рассказали, как новый закон сократит случаи жестокого обращения с животными в РФ
В России подготовили предложения по ужесточению контроля над разведением и продажей животных. Прежде всего это касается собак и кошек.
По мнению авторов инициативы, соответствующий законопроект поможет бороться с "квартирными питомниками" и недобросовестными заводчиками. В частности, предлагается установить требования к разведению, условиям содержания животных и продаже потомства.
Депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов и эксперт Центра правовой зоозащиты Евгений Ильинский рассказали, кого коснутся изменения и как законопроект поможет сократить случаи жестокого обращения с животными.
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