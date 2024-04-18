Лебеди стали возвращаться в столичные парки

С приходом весны Московский нефтеперерабатывающий завод традиционно проводит свой экологический проект – в заводской пруд возвращаются лебеди. Они перезимовали в теплом вольере и летний сезон проведут в водоеме. За этой традицией наблюдали жители Капотни, а также сотрудники завода.

Как рассказал старший научный сотрудник столичного зоопарка Марк Имбер, лебеди живут на пруду Московского НПЗ в шестом поколении, стая птиц состоит из четырех особей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.