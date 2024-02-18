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18 февраля, 13:15

Общество

Запертого в квартире в Щербинке кота спасли

Запертого в квартире в Щербинке кота спасли

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Кота по кличке Барон, который почти неделю провел в заточении в квартире, спасли. Сотрудники МЧС вскрыли дверь в доме в московской Щербинке.

Запертый кот мяукал несколько дней, чем привлек внимание соседей, которые обратись к зоозащитникам. Спасенного кота накормили, в дальнейшем его покажут ветеринарам. Хозяина в квартире не оказалось, в данный момент полиция совместно с управляющей компанией ведут его поиски.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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