В столичном зоопарке показали, как панда Катюша пытается взобраться по лестнице к вольеру

У самого популярного семейства Московского зоопарка не прекращаются попытки вывести маленькую панду Катюшу в большой мир. От нового вольера ее отделяет лестница.

В предыдущие дни Катюша не могла по ней взобраться и висела на ступеньках, несмотря на поддержку Диндин. В этот раз на помощь пришли сотрудники зоопарка – конструкцию они обмотали веревками, чтобы медведице было легче за нее цепляться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.