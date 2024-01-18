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18 января, 12:45

Общество

В столичном зоопарке показали, как панда Катюша пытается взобраться по лестнице к вольеру

В столичном зоопарке показали, как панда Катюша пытается взобраться по лестнице к вольеру

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У самого популярного семейства Московского зоопарка не прекращаются попытки вывести маленькую панду Катюшу в большой мир. От нового вольера ее отделяет лестница.

В предыдущие дни Катюша не могла по ней взобраться и висела на ступеньках, несмотря на поддержку Диндин. В этот раз на помощь пришли сотрудники зоопарка – конструкцию они обмотали веревками, чтобы медведице было легче за нее цепляться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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