Хозяйка брошенной в квартире собаки умерла несколько дней назад

Новые подробности появились в истории с брошенной собакой в Мытищах, сообщает телеканал "Москва 24". По данным местных властей, хозяйка собаки скончалась несколько дней назад. Все это время животное подкармливают соседи.

В связи со смертью хозяйки квартиры неравнодушные люди уже забили тревогу и ищут псу новый дом. Волонтеры подчеркивают, что собака должна попасть к опытным собаководам.

Однако представители местных властей уверены, что собаку придется усыпить. "Как только принимается решение о вскрытии квартиры, привлекается специализированная организация, которая приезжает на место и усыпляет животных. После этого производится дезинфекция, дезинсекция, очистка и ремонт этого муниципального жилого помещения", – заявил начальник управления ЖКХ Администрации городского округа Мытищи Александр Черняев.