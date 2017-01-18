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18 января 2017, 16:15

Общество

Хозяйка брошенной в квартире собаки умерла несколько дней назад

Хозяйка брошенной в квартире собаки умерла несколько дней назад

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Новые подробности появились в истории с брошенной собакой в Мытищах, сообщает телеканал "Москва 24". По данным местных властей, хозяйка собаки скончалась несколько дней назад. Все это время животное подкармливают соседи.

В связи со смертью хозяйки квартиры неравнодушные люди уже забили тревогу и ищут псу новый дом. Волонтеры подчеркивают, что собака должна попасть к опытным собаководам.

Однако представители местных властей уверены, что собаку придется усыпить. "Как только принимается решение о вскрытии квартиры, привлекается специализированная организация, которая приезжает на место и усыпляет животных. После этого производится дезинфекция, дезинсекция, очистка и ремонт этого муниципального жилого помещения", – заявил начальник управления ЖКХ Администрации городского округа Мытищи Александр Черняев.
животные собаки Елена Павлова новости
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