В Подмосковье сотрудники МЧС спасли собаку, упавшую в канализацию

В Подмосковье спасатели вытащили собаку, упавшую в канализационный колодец. Попавшего в беду пса случайно обнаружила прохожая Колодец был частично затоплен, и над водой виднелась только голова замерзшего животного.

Как говорят очевидцы, начальник караула, страхуемый коллегами, спустился в колодец. Он подхватил собаку под лапы и вытащил его на поверхность. Оказавшись на свободе, пес поспешил удалиться. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.