Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 октября, 18:30

Происшествия

Владелица подмосковного груминг-салона ответила на обвинения в жестокости к собаке

Владелица подмосковного груминг-салона ответила на обвинения в жестокости к собаке

"Активные граждане" выберут имя дельфиненку, который родился в "Москвариуме"

Хозяин двух сбежавших попугаев в Москве отказался забирать птиц домой

Ветеринары предупредили, что частые ласки негативно сказываются на здоровье питомца

Британка заявила, что собаки спасли ей жизнь, почуяв бешенство

Количество медведей в Подмосковье увеличилось в 5 раз

Собаку травмировали на груминге в Котельниках

Москвичке выписали штраф за то, что ее собака сходила в туалет во дворе

"Новости дня": в Москве изменились правила для владельцев домашних животных

В Госдуме предложили расширить список потенциально опасных пород собак

Владелица подмосковного груминг-салона ответила на обвинения в жестокости по отношению к животному. По ее словам, хозяйка собаки заявила о травме только через неделю. При этом собаке просто грубо вытерли мордочку и оттолкнули.

По словам владелицы салона, провинившегося грумера уволили, деньги хозяйке собаки вернули. Также она утверждает, что после скандала сотрудники получают угрозы и боятся ходить на работу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныепроисшествиявидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика