Владелица подмосковного груминг-салона ответила на обвинения в жестокости к собаке

Владелица подмосковного груминг-салона ответила на обвинения в жестокости по отношению к животному. По ее словам, хозяйка собаки заявила о травме только через неделю. При этом собаке просто грубо вытерли мордочку и оттолкнули.

По словам владелицы салона, провинившегося грумера уволили, деньги хозяйке собаки вернули. Также она утверждает, что после скандала сотрудники получают угрозы и боятся ходить на работу.

