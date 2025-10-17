17 октября, 18:30Происшествия
Владелица подмосковного груминг-салона ответила на обвинения в жестокости к собаке
Владелица подмосковного груминг-салона ответила на обвинения в жестокости по отношению к животному. По ее словам, хозяйка собаки заявила о травме только через неделю. При этом собаке просто грубо вытерли мордочку и оттолкнули.
По словам владелицы салона, провинившегося грумера уволили, деньги хозяйке собаки вернули. Также она утверждает, что после скандала сотрудники получают угрозы и боятся ходить на работу.
