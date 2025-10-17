Форма поиска по сайту

17 октября, 11:45

"Активные граждане" выберут имя дельфиненку, который родился в "Москвариуме"

Москвичи смогут выбрать имя дельфиненку, который родился в "Москвариуме". Он относится к черноморским афалинам. Малыш уже перебрался в общий взрослый бассейн, но у него пока нет имени.

Проголосовать за понравившийся вариант можно на сайте проекта "Активный гражданин". Там дано пояснение к каждому предложенному имени. На выбор представлены варианты: Скай, Сильвер, Каспер, Флиппи или Мотя. В опросе уже приняли участие более 5 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

