Количество медведей в Подмосковье увеличилось в 5 раз. Медведи стали гулять недалеко от Звенигорода, Талдома и Одинцова. Хотя раньше их можно было встретить только в глухих лесах.

После того как зверя внесли в Красную книгу Московской области и полностью запретили на него охоту, медведь лишился естественных врагов, популяция начала заметно расти. По словам егерей, которые занимаются охотничьими хозяйствами Московской области, на территории региона сейчас находятся около 50 медведей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.