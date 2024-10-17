Обитатели Московского зоопарка переехали во внутренние вольеры

Теплолюбивые жители Московского зоопарка переехали во внутренние вольеры. Среди них – южноафриканский жираф Липа, медоеды, сурикаты, черепахи, все приматы, муравьед, некоторые виды птиц и капибары. У последних там есть три бассейна и свежая трава.

Тем временем бурый медведь Гром, приехавший два года назад из Донбасса, еще активно гуляет и ест по 20 килограммов корма в день, но к ноябрю его аппетит станет умереннее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.