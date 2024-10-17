Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 октября, 16:45

Город

Обитатели Московского зоопарка переехали во внутренние вольеры

Обитатели Московского зоопарка переехали во внутренние вольеры

Московский зоопарк перешел на зимний режим работы

Московский зоопарк начали готовить к зиме

В Чувашии спасли котят, оказавшихся в трубе

Краснокнижный белый медведь Терпей поселился в Московском зоопарке

Новости часа: Собянин заявил, что идея стратегии развития – сделать Москву лучшим городом

"Безопасный город": змею обнаружили в машине каршеринга в Москве

"Мослекторий": Павел Смирнов – об исчезнувших птицах

"Мой район. Новости": уникальный биопрепарат для животных разработали в столице

Белый медведь по кличке Терпей поселился в Московском зоопарке

Теплолюбивые жители Московского зоопарка переехали во внутренние вольеры. Среди них – южноафриканский жираф Липа, медоеды, сурикаты, черепахи, все приматы, муравьед, некоторые виды птиц и капибары. У последних там есть три бассейна и свежая трава.

Тем временем бурый медведь Гром, приехавший два года назад из Донбасса, еще активно гуляет и ест по 20 килограммов корма в день, но к ноябрю его аппетит станет умереннее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныегородвидеоЕвгений ДукоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика