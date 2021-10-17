А в Московском зоопарке в День отца определили самых заботливых самцов-родителей.

Так, гривистый волк Фалькао после появления потомства следил, чтобы волчата хорошо питались и доедали всю еду. А самец кустарниковой собаки Вицли-Пуцли выкапывал нору, чтобы молодой маме было комфортно там находиться с щенками.

В зоопарке рассказали, что заботливые родители встречаются также у большинства птиц. Романтичные пингвины обычно дарят своим самкам камни и закладывают их в фундамент совместного гнезда. На похожие поступки готовы также фламинго, лебеди, полярные совы и орланы.

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