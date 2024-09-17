17 сентября, 07:30Общество
Летучие мыши стали чаще "атаковывать" квартиры в Москве
Летучие мыши стали чаще "атаковывать" квартиры в Москве. По словам экспертов, это сезонное явление. В начале осени рукокрылые начинают искать место для зимовки. Одни улетают в теплые регионы, а другие пытаются найти убежище в квартирах людей.
Обычно активность они проявляют ночью: после захода солнца кружат над водоемами и охотятся на насекомых. При встрече горожанам рекомендуют не паниковать и не трогать мышей голыми руками. Так как они являются переносчиками инфекционных заболеваний. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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