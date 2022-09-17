В Москве участились случаи продажи питомцев с поддельными документами

В столице активизировались мошенники, продающие людям домашних животных с поддельными документами. За большие деньги под видом породистых пиптомцев люди получают не просто безродных, а часто еще и больных зверей.

По словам экспертов, чтобы не наткнуться на недобросовестные клубы и заводчиков, то перед покупкой породистого питомца стоит проверять не только в каких условиях содержится животное, но и найти в базе данных регистрационный номер клуба в РКФ, номера и адреса ветклиник, которые указаны в паспорте, а также сразу же показать своего нового питомца ветеринару.

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