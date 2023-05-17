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Общество

ГД предварительно дала регионам право усыплять бездомных животных

ГД предварительно дала регионам право усыплять бездомных животных

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Госдума в первом чтении приняла поправки, разрешающие усыплять бездомных животных. Право решать этот вопрос таким образом планируют предоставить регионам.

Поправки разработали после того, как в апреле восьмилетний мальчик умер в результате нападения стаи бездомных собак в Оренбурге. Авторы инициативы подчеркивают, что эта мера не закрывает приюты, а лишь помогает выполнить требования закона там, где организовать приюты для бездомных животных сложно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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