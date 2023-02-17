В Москву привезли конфискованных в Краснодарском крае рысей

Московский зоопарк приютил у себя конфискованных в Краснодарском крае рысей. В столицу привезли трех истощенных и напуганных животных. Их изъяли у жителя Кубани. Считают, что он хотел использовать рысей для фотографирования с туристами.

Хищников поселили в Центре воспроизводства редких видов животных. Они уже освоились, привыкли к вольеру и набрали вес. В зоопарке отметили, что знакомить с посетителями рысей будут постепенно и издалека, чтобы не вызвать у животных стресс.

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