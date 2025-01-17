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17 января, 13:30

Происшествия

Новости регионов: на Байкале перепутали нерп с рыбаками

Новости регионов: на Байкале перепутали нерп с рыбаками

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На Байкале спасатели выезжали на вызов, чтобы помочь рыбакам на льдине, но оказалось, что это нерпы, которые просто греются на солнце. Очевидцы перепутали ластоногих с людьми и вызвали поисково-спасательный отряд.

Сразу две машины провалились под лед на Дальнем Востоке. В Хабаровском крае на реке Тумнин джип ушел под воду на глазах рыбаков. Второе авто провалилось в ледовую трещину в Приморском крае. Водители не пострадали.

В Санкт-Петербурге выставят на торги рукопись песни Виктора Цоя "Прохожий". Лист с текстом датирован 4 апреля 1986 года. Начальная цена лота – полтора миллиона рублей. Аукцион пройдет в онлайн-режиме 23 января.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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