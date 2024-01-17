Московский зоопарк будет принимать подарки для животных с 19 по 21 января

Традиционная акция "В зоопарке ждут подарки" пройдет в столичном зоопарке с 19 по 21 января. Животным можно подарить мячи, гантели и косточки из экологически безопасных материалов, а также другие игрушки из зоомагазинов.

Предметы должны быть новыми, а также не самодельными и несъедобными. Тех, кто принесет подарки, вознаградят бесплатными билетами в зоопарк. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.