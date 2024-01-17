Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 января, 16:30

Общество

Московский зоопарк будет принимать подарки для животных с 19 по 21 января

Московский зоопарк будет принимать подарки для животных с 19 по 21 января

Диндин из Московского зоопарка попыталась познакомить маленькую панду с большим вольером

Новорожденная косатка из Москвариума научилась нырять до дна

Московский зоопарк опубликовал кадры, как панда Катюша пытается залезть на лестницу

"Безопасный город": полиция возбудила уголовное дело о краже собак в Марьине

Грумер рассказала о краске для шерсти животных

Московский зоопарк показал, как панда Диндин приучает дочку к большому вольеру

Обитатели Московского зоопарка начали получать хвойные деревья

В Московском зоопарке начали тестировать систему видеонаблюдения за поведением птиц

Сбрасывающий старые рога лось попал на видео

Традиционная акция "В зоопарке ждут подарки" пройдет в столичном зоопарке с 19 по 21 января. Животным можно подарить мячи, гантели и косточки из экологически безопасных материалов, а также другие игрушки из зоомагазинов.

Предметы должны быть новыми, а также не самодельными и несъедобными. Тех, кто принесет подарки, вознаградят бесплатными билетами в зоопарк. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныеобществовидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика