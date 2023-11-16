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16 ноября, 15:00

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Пожарные поймали рассвирепевшую обезьяну на юге Москвы

Пожарные поймали рассвирепевшую обезьяну на юге Москвы

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Обезьяну поймали пожарные на юге Москвы. Людям пришлось вызвать спасателей, когда домашний капуцин по имени Мася начал бросаться на людей из-за семейной ссоры.

К моменту их прибытия обезьяна сидела на хозяине и никого к нему не подпускала. Капуцина отвлекли лакомством, а затем смогли поймать и посадить в вольер. За это время Мася успел покусать одного человека, но ему оказали необходимую помощь на месте.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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