Москвичам напомнили, как помочь опьяневшим от ягод птицам

Из-за перепада температур в Москве забродили ягоды рябины. В результате пернатые получают незапланированное опьянение.

Одну из таких птиц заметила москвичка. Пичуга устроилась на шнурке от капюшона.

Орнитологи советуют взять птицу домой, положить в коробку и дать ей отоспаться в тишине. Через три-четыре часа она должна прийти в себя. После чего можно ее подкормить, а после выпустить в парке.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.