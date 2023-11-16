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16 ноября, 07:45

Общество

Москвичам напомнили, как помочь опьяневшим от ягод птицам

Москвичам напомнили, как помочь опьяневшим от ягод птицам

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Из-за перепада температур в Москве забродили ягоды рябины. В результате пернатые получают незапланированное опьянение.

Одну из таких птиц заметила москвичка. Пичуга устроилась на шнурке от капюшона.

Орнитологи советуют взять птицу домой, положить в коробку и дать ей отоспаться в тишине. Через три-четыре часа она должна прийти в себя. После чего можно ее подкормить, а после выпустить в парке.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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животныеобществовидеоМаксим Шаманин
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