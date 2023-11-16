16 ноября, 07:45Общество
Москвичам напомнили, как помочь опьяневшим от ягод птицам
Из-за перепада температур в Москве забродили ягоды рябины. В результате пернатые получают незапланированное опьянение.
Одну из таких птиц заметила москвичка. Пичуга устроилась на шнурке от капюшона.
Орнитологи советуют взять птицу домой, положить в коробку и дать ей отоспаться в тишине. Через три-четыре часа она должна прийти в себя. После чего можно ее подкормить, а после выпустить в парке.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.