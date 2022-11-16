Москвичи встали на защиту кошек из "Аптекарского города" после сообщений об их выселении

После сообщений о выселении кошек из "Аптекарского города" москвичи встали на защиту животных. До этого руководство сада якобы решило избавиться от питомцев, которые живут на данной территории много лет.

Коты в "Аптекарском огороде" живут почти со дня основания оранжереи Петром I. За это время у четвероногих появилась своя порода – цветочная. Вот только по словам сотрудников, кошачий отряд слишком быстро размножается, портит редкие вековые растения в оранжереях и вызывает аллергию у сотрудников и посетителей

Что происходит с котами Аптекарского огорода? Кому они помешали? Рассказали в эфире телеканала Москва 24.

