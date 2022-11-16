Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:30

Город

Москвичи встали на защиту кошек из "Аптекарского города" после сообщений об их выселении

Москвичи встали на защиту кошек из "Аптекарского города" после сообщений об их выселении

Собака спасла шестилетнего мальчика во Флориде

"Мой район. Навигатор": снежных барсов привезут в Московский зоопарк

Жители Царицына заметили лису

В Терлецком парке на видео попала ласка

Лису заметили на территории детского сада на юго-востоке Москвы

Новости часа: Европарламент проголосовал за вступление Хорватии в шенгенскую зону

Суд разрешил требовать компенсацию за громкий лай соседских собак

Жители столицы прислали кадры ворующей из птичьей кормушки белки

"Мой район. Навигатор": состояние белого медведя Диксона

После сообщений о выселении кошек из "Аптекарского города" москвичи встали на защиту животных. До этого руководство сада якобы решило избавиться от питомцев, которые живут на данной территории много лет.

Коты в "Аптекарском огороде" живут почти со дня основания оранжереи Петром I. За это время у четвероногих появилась своя порода – цветочная. Вот только по словам сотрудников, кошачий отряд слишком быстро размножается, портит редкие вековые растения в оранжереях и вызывает аллергию у сотрудников и посетителей

Что происходит с котами Аптекарского огорода? Кому они помешали? Рассказали в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныегородвидеоИван ЛозовойКристина КурумаНаталья Мезина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика