В немецком зоопарке родилась тройня львят. Девочек назвали Джамила, Кумани и Малайка.

Малыши здоровы и хорошо набирают вес. Сейчас они весят примерно по четыре килограмма. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.